Tanja Fajon nesër në Kosovë, pritet nga presidentja Osmani Ministrja e Punëve të Jashtme të Sllovenisë, Tanja Fajon do të vizitojë nesër Kosovën. Me këtë rast, ajo do të pritet nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani. Takimi Osmani-Fajon parashihet të nis në ora 11:00, ndërsa mediat mund të marrin pamje në fillim të takimit. “Në orën 11:00, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani…