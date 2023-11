Tanimë edhe zyrtare: Caktohet data e super-meçit mes Furyt dhe Usyk Adhuruesit e boksit dhe arteve marciale do të kenë mundësinë të shikojnë një duel të vërtetë të zjarrtë në shkurt të vitit 2024, pasi zyrtarisht Tyson Fury dhe Alexander Usyk do të përballen në Riad. Këtë e ka konfirmuar vetë Fury, i cili më parë duhej të ndeshej me Usykun më 23 dhjetor, po në…