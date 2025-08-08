“Tani po thuni jo s’osht ai anti-UÇK” – Krasniqi i PSD-së thumbon Kurtin që nuk e tha asnjë fjalë për protestën e djeshme

08/08/2025 11:13

Ish-deputeti i VV-së, Frashër Krasniqi, ka rikujtuar se Albin Kurti është politikani i vetëm shqiptarë që nuk ka thënë asnjë fjalë për protestën e djeshme kundër Gjykatës Speciale.

Ai nuk ia ka përmendur emrin kryetarit të VV-së, por ka “provokuar” me një pyetje.

Në profilin e tij në “Facebok”, ai ka treguar se çka nënkupton heshtje kryeministrit Kurti.

“Qëllojani se kush është politikani i vetëm shqiptar që nuk e ka thënë asnjë fjalë për protestën e djeshme? Tani po thuni “jo s’osht ai anti-UÇK, veç ju po ia keni inati””, ka shkruar Krasniqi.

