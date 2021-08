Talibanët bëjnë foto nga ulësja e presidentit të Afghanistanit

Talibanët tashmë kanë marrë presidencën e Afghanistanit me dhunë, duke e obliguar të largohet presidentin e vendit Ashraf Ghani.

Sipas gazetarit afgan, Bilal Sarwary i cili ka folur me dy afganë të përfshirë direkt në negociata, ku thuhet se pjesë e marrëveshjes ishte që edhe vet presidenti Ghani të bashkohej me cermoninë e kalimit të pushtetit në mënyrë paqësore ashtu siç kërkuan talibanet, por që ai zgjodhi që së bashku me ndihmësit e tij të largohen nga vendi.

“Punonjësit e pallatit thuhet se u thanë të largoheshin dhe pallati ishte bosh”, teksa talibanët më vonë i thanë agjencisë së lajmeve Reuters se e kishin marrë atë nën kontroll.

Ndërkaq, në ‘Twitter’ sapo është publikuar fotografia ku shihen talibanët ta kenë uzurpuar ulësen e presidentit të Afghanistanit.