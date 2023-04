Talenti 10-vjeçar hyn në Librin e Rekordeve “Guinness”, zhongloi mbi 8 mijë herë me topin brenda një ore

Lajm totalisht i pabesueshëm vjen nga Kina ku një djalë 10-vjeçar, i quajtur Tang Jinfan, zhongloi me topin, besoni apo jo, 8174 herë në vetëm një orë dhe kështu hyri në Librin e Rekordeve Guinness, transmeton lajmi.net.

Më saktësisht, ai mban rekordin për numrin e prekjeve të topit të futbollit në një orë me të dyja këmbët në mënyrë alternative.

Rekordmeni i ri stërvit futbollin në një klub lokal dhe ai u inkurajua për të ndërmarrë këtë hap nga trajneri i tij, Lin Xiaozhong.

“Në klubin tonë të futbollit, shumë djem mund të zhonglojnë mbi 1000 herë me të dyja këmbët, por unë jam më i miri në këtë”, tha Jinfan në Librin e Rekordeve Guinness.

10-year-old Tang Jinfan from SZ has made history by breaking the #GuinnessWorldRecord for alternating ball juggling. He juggled a ball continuously with his left and right foot for 8,147 times in 1 hr, earning himself a coveted spot in the @WorldRecordsG.https://t.co/Jlh6aLyfPZ pic.twitter.com/26Okbl1xiG

— Shenzhen Daily (@szdaily1) March 31, 2023