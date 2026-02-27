Talebanët afganë pretendojnë se kanë vrarë 50 ushtarë pakistanezë
Autoritetet talebane në Afganistan thonë se kanë kryer sulme hakmarrëse kundër posteve kufitare pakistaneze në lindje dhe juglindje të vendit.
Një zëdhënës i qeverisë së talebanëve, Zabiullah Mujahid, i tha BBC-së se forcat afgane kishin shkatërruar 19 postblloqe kufitare pakistaneze dhe kishin ndaluar një numër ushtarësh pakistanezë.
Ai gjithashtu pretendoi se më shumë se 50 trupa pakistaneze ishin vrarë.
Nuk ka pasur konfirmim të pavarur të këtyre shifrave.
Ndërkohë, Pakistani pretendon se ka shkatërruar 27 postblloqe kufitare që u përkisnin talebanëve afganë dhe tha se u ka shkaktuar viktima të rënda forcave talebane.
Përndryshe, sot në mëngjes forcat ajrore të Pakistanit bombarduan kryeqytetin e Afganistanit këtë mëngjes, pas muajsh luftimesh kokë më kokë pranë kufirit të tyre të gjatë malor.
Shpërthime të shoqëruara nga zhurma e avionëve reaktivë mund të dëgjoheshin në të gjithë qytetin rreth orës 01:50 (20:50 GMT të enjten), thanë ata, duke shtuar se të shtëna me armë zjarri u dëgjuan në qendër të Kabulit deri rreth orës 02:30.
Sulmet ajrore pakistaneze deri më tani kanë shkatërruar 27 postblloqe ushtarake të talebanëve afganë dhe kanë kapur nëntë të tjera, sipas Mosharraf Zaidi, zëdhënësit të kryeministrit të Pakistanit.
Ata gjithashtu kanë shkatërruar më shumë se 80 tanke, artileri dhe transportues të armatosur të personelit, tha ai.
Sipas Mosharraf Zaidi, zëdhënës i kryeministrit të Pakistanit, deri më tani nga forcat pakistaneze janë vrarë gjithsej 133 talebanë afganë dhe më shumë se 200 janë plagosur.
Pati “shumë të tjerë viktima” nga sulmet e Pakistanit në Afganistan në Kabul, Paktia dhe Kandahar të premten, shkroi ai në X.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha se forcat e vendit “kanë kapacitetin e plotë për të shtypur çdo ambicie agresive”, shkruan BBC.
“Nuk do të ketë kompromis në mbrojtjen e atdheut të dashur dhe çdo agresion do të marrë një përgjigje të përshtatshme”, tha ai, sipas një serie postimesh në llogarinë X të qeverisë pakistaneze.
Zyrtarët lokalë të qeverisë talebane në Afganistan kanë pohuar se janë qëlluar me armë zjarri pakistaneze në një kamp refugjatësh në Nangarhar, ku ndodhen qytetarë afganë që kishin mbërritur në vend nga Pakistani.
Irani është i gatshëm të ndihmojë në “lehtësimin e dialogut” midis Pakistanit dhe Afganistanit, tha ministri i tij i jashtëm Abbas Araghchi në një deklaratë për X.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të dy vendeve që të “zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre përmes fqinjësisë së mirë dhe dialogut”.
Irani më parë është ofruar të ndërmjetësojë midis dy vendeve, ndërsa tensionet kufitare po rriteshin.