Talat Xahferi pritet që sot të votohet për kryeministër i RMV Kuvendi i Maqedonisë së Veriut sot zgjedh Qeverinë Teknike për herë të parë me një kryeministër shqiptar, Talat Xhaferin. Mandati i saj do jetë 100 ditë, ndërsa detyra e këtij organi ekzekutiv është përgatitja e vendit për zgjedhjet parlamentare të 8 majit. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut do të mblidhet në seancë për të debatuar…