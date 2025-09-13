“Taktikët” e ushtrisë hungareze vendosen me sukses në Kosovë
Kompania e dytë hungareze e Batalionit Rezervë Taktik Kinetik (KTRBN) e misionit të KFOR-it ka përfunduar me sukses vendosjen në Kosovë. Lajmi për vendosjen e ushtarëve të këtij kontigjenti në vendin tonë e bëri të ditur me anë të një njoftimi, misioni i NATO-s në Kosovë. “KTRBN ka aftësi të rëndësishme – duke përfshirë Kontrollin…
Lajme
Kompania e dytë hungareze e Batalionit Rezervë Taktik Kinetik (KTRBN) e misionit të KFOR-it ka përfunduar me sukses vendosjen në Kosovë.
Lajmi për vendosjen e ushtarëve të këtij kontigjenti në vendin tonë e bëri të ditur me anë të një njoftimi, misioni i NATO-s në Kosovë.
“KTRBN ka aftësi të rëndësishme – duke përfshirë Kontrollin e Turmave dhe Trazirave (CRC), kolonat shoqëruese, mbikëqyrjen, zbulimin, ndihmën ndaj popullsisë dhe detyra të tjera të këmbësorisë – të cilat mbrojnë gatishmërinë dhe aftësinë e KFOR-it për t’iu përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efektive zhvillimeve përkatëse të sigurisë”.
“Që nga viti 1999, kontingjenti hungarez ka qenë një kontribues kyç në misionin paqeruajtës të KFOR-it. Ky vendosje shënon rotacionin e 33-të të kontingjentit hungarez. Është një demonstrim i qartë i angazhimit të gjatë të Hungarisë në mbështetje të KFOR-it”, thuhet në njoftim.