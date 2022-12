Takohen Lajçak e Sarrazin, diskutojnë për Ballkanin Perëndimor

Ka qenë vetë diplomati sllovak që ka njoftuar për një takim të tillë në një postim në “Twitter”.

Takimi është realizuar në Bruksel, e ku sipas Lajçakut janë shkëmbyer në thellësi aktivitetet e tyre të fundit në Ballkanin Perëndimor dhe puna e rëndësishme përpara.

“Mirë të shoh Manuel Sarrazin sot në Bruksel! Kemi shkëmbyer në thellësi për aktivitetet tona më të fundit në Ballkanin Perëndimor dhe punën e rëndësishme që kemi përpara”, ka thënë Lajçak.

Good to see @ManuelSarrazin in Brussels today! We exchanged in depth about our latest activities in the Western Balkans and the important work ahead. pic.twitter.com/M13O6qbkTA

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) December 7, 2022