Takohen edhe në futboll, Rohde: Gjithmonë kënaqësi për të shijuar një ndeshje miqësore me Bislimin dhe ekipin e qeverisë

Këtë e ka bërë të ditur vetë ai përmes një fotografie të postuar në rrjetin social “X”, ku njofton se loja u zhvillua me ekipin e Ambasadës së Gjermanisë dhe asaj të qeverisë.

“Gjithmonë kënaqësi për të shijuar një ndeshje miqësore me Besnik Bislimin dhe ekipin e qeverisë – veçanërisht kur ekipi im i Ambasadës për fat del në krye”, ka shkruar Rode.

Adi Preißler once said it best: “Entscheidend ist auf dem Platz!”

Always a pleasure to enjoy a friendly ⚽ match with @BislimiBesnik and the 🇽🇰 government team – especially when my 🇩🇪 Embassy team luckily comes out on top 😉 pic.twitter.com/rtZU4rOaIW

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) October 18, 2024