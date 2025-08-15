Takimi Trump-Putin | Zelensky: Rusia duhet t’i japë fund luftës që e ka nisur
Teksa Donald Trump dhe Vladmir Putin përgatiteshin të takoheshin në Alaska, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i bëri thirrje Rusisë që t’i japë fund luftës që e ka nisur vetë.
Udhëheqësi ukrainas thotë se takimi i dyshes “është i nevojshëm” – por përsërit se edhe Kievi duhet të përfshihet në negociata për të siguruar që të merren “vendime efektive”.
“Nevojiten garanci sigurie. Nevojitet paqe e qëndrueshme”, shkruan ai në X.
“Të gjithë i dinë objektivat kryesore. Dua të falënderoj të gjithë ata që po ndihmojnë për të arritur rezultate reale”, ka shkruar Zelensky, shkruan BBC