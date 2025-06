Takimi trilateral ne Bruksel, flet Sorensen: Folëm për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre dhe përgatitjet e një takimi të dialogut të nivelit të lartë

Ai përmes një postimi në “X”, ka thënë se në këtë takim është diskutuar për avancim të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan lajmi.net.

Sorensen gjithashtu ka paralajmëruar edhe një takim të dialogut të nivelit të lartë.

“Organizova një takim të gjatë të Kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Folëm rreth avancimit të normalizimit të marrëdhënieve të tyre në përgatitje të një takimi të Dialogut të nivelit të lartë, detyrimeve të zbatimit në pritje dhe çështjeve aktuale. Ramë dakord që diskutimi të vazhdojë së shpejti”, ka thënë Sorensen.

Bislimi ka deklaruar se kanë paraqitur idetë për zbatimin e Marrëveshjes Bazike.

Bislimi, ka thënë se është herët akoma për të thënë se ka rezultate konkrete.

Hosted a long meeting of Chief Negotiators of Kosovo and Serbia in Brussels. Spoke about advancing the normalisation of their relations in preparation of a high-level Dialogue meeting, pending implementation obligations, and current issues. Agreed to continue the discussion soon. pic.twitter.com/OHhroTaJll

— EUSR for Belgrade-Pristina Dialogue (@EUSR_Dialogue) June 10, 2025