Takimi mes liderëve të partive politike zgjati më shumë se dy orë por nuk solli ndryshime – Krejt çka ndodhi në takimin e sotëm

Sot, liderët e partive politike në Kosovë dhe përfaqësues të tyre në një tryez të rrumbullakët janë mbledhur për të gjetur një zgjidhje në lidhje me ngërçin e shkaktuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Ky takim ka ardhur me ftesën e kreut të LVV-së dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit pas aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Gjykata Kushtetuese të enjten përmes këtij aktvendimi iu ka dhënë kohë deputetëve që brenda 30 ditësh të konstituojnë Kuvendin, ndërkaq kjo sipas rezultatit të këtij takimi duket të jetë e vështirë për të ndodhur

Ky takim sot ka zgjatur më shumë se dy orë, ndërkaq nuk duket të ketë sjellur ndonjë rezultat, e kjo është nënkuptuar nga deklaratat e dhëna të liderëve politik pas këtij takimi.

Pas këtij takimi, i pari i Qeverisë në detyrë, Albin Kurti ka thënë se i ka ofrzar dy kompromise partive të tjera.

Ai ka thënë se formimi i Kuvendit të Kosovës është përgjegjësi e të gjithë deputetëve të zgjedhur të 9 shkurtit dhe sipas tij kjo është e paraparë me nenin 67 të Kushtetutës së Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Gjykata Kushtetuese përmes aktgjykimit të saj ka theksuar që nuk zgjedh mosmarrëveshjet politike mes rgupeve parlamentare, dhe pikërisht për këtë ne u mblodhëm që ta zgjidhim. Gjithashtu, ka përmendur tre togfjalësha interesant, besim, konsultim konstruktiv dhe kompromis, me fjalë të tjera provojeni njëherë koncensusin nëse nuk keni koncensus bëjeni kompromisin dhe kjo do të bëhet me mirëbesim dhe konsultim kompromis. Ne e bëmë edhe konsultimin konstruktiv, edhe bashkëpunimin mirëbesim por u pa që koncensus nuk ka ndërsa sa i përket kompronisit ne kemi lëvizur. Unë si kryetar i VV-së, subjektit më të madh, kamofruar dy opsione kompromisi në emër të LVV-së“, ka thënë Kurti.

Ai ka treguar dy kompromiset që i ka ofruar.

“Kompromisi ynë i parë është që në rast të votimit të fshehtë nëse nuk i merr 61 vota Albulena Haxhiu, ajo tërhiqet unë e respektoj si vendim personal. Me votim të fshehtë AlbulenaHaxhiu do të votohet vetëm njëherë. Ne kemi lëvizur me qëndrimin e para të enjtes. Kompromisi i dytë që e shpreha sot ishte ta bëjmë një marrëveshje politike lidhur me nenin 67 e që është marrëveshje politike në lidhje me kryetarin dhe nënkryetarët e nëse kurqysh nuk e dojnë votimin e fshehtë, le ti dërgojnë të deleguarit e tyre për votim të fshehtë që mund ta rrëzojnë me votë sepse procesi ka mbetur në gjysmë, ka shtuar Kurti.

Këto kompromise sipas krerëve të partive opozitare nuk do të sjellin zgjidhje për gjendjen e shkaktuar në Kuvend.

Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku menjëherë pas takimit ka thënë se LDK frikësoheshin se i gjithë ky takim ishte një farsë publike se sa substanciale dhe sipas tij kjo ndodhi.

“Droja jonë u vërtetua në këtë takim sepse meqenëse gjatë këtij takimi propozimet e deputetit Kurti, thirrësit të këtij takimi ishin pak a shumë të njëjta që ishin deri më tani, dhe as nuk e interpretonin njëjtë vendimin e Gjykatës Kushtetuese edhe për votimin e fshehtë edhe për çështjen e përgjegjësisë që i takon atij. Më lejoni që të theksoj se për LDK-në është evidente që përgjegjësia për krijimin e shumicës i takon Kurtit me paragrafin 130 të aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese i takon edhe e drejta por edhe përgjegjësia për të bërë shumicë. Kurti e pranoi që nuk ka shumicë por kërkoi kushtëzime në pozicionet paraprake që i ka pas deri më tani. Ato kushtëzime janë që të votohet fshehtë ose të rrëzohet votimi i fshehtë por duke u votuar haxhiu sërish e më pas një ndërlidhje e përçudnuar e votimit për kryetaren e Kuvendit me nënkryetarët e Kuvendit që na ka sjell në këtë krizë”, ka thënë Abdixhiku.

Ai ka thënë se moslëvizja e Kurtit ngakëto qëndrime e bënë fatkeqe gjendjen politike në vend e sidomos tani kur ka një aktvendim të Gjykatës Kushtetuese, shkruan lajmi.net.

“LDK ka bërë përpjekje që të arrihet koncensusi, e para që të na jepet e drejta e votimit për, kundër, apo abstenim për kandidatët të cilët propozohen. Në emër të LDK-së me plot bindje do të votonim kundër me 20v vota për kandidatin që ata propozojnë. Votimi i fshehtë është antikushtetues prandaj nuk mund të marrim pjesë në shkelje të saj. Bëjmë thirrje të na jepet e drejta të votojmë, ne dëshirojmë të votojmë”, ka shtuar Abdixhiku

Ai gjithashtu ka thënë se nëse s’do të ketë lëvizje nga qëndrimet të kreut të LVV-së, Albin Kurti, lidhur me procesin e konstituimit të Kuvendit, atëherë vendi do të futet në një terren të paqartë për Republikën e Kosovës.

“Pas 30 ditëve futemi në një gjendje të paqartë. Pas 30 ditëve me gjasë do të duhet të kërkohet një interpretim i ri i Kushtetueses”, ka thënë Abdixhiku.

Ai ka thënë se në këtë fazë, LDK shpreson që do të ndërhyjë presidentja e Republikës së Kosovës për të ushtuar kompetencat e saj për funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.

Kreu i LDK-së ka kërkuar që të respektohet vendimi i Gjykatës Kushtetuese.