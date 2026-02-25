Takimi me Spiropalin, përfaqësuesit e OVL UÇK-së kërkojnë drejtësi për luftën çlirimtare
Përfaqësues të OVL UÇK-së zhvilluan një takim me Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ku diskutuan mbi zhvillimet e Gjykatës Speciale dhe nisjen e peticionit qytetar për një proces të drejtë dhe të barabartë për luftën çlirimtare.
Në njoftim u theksua rëndësia që zëri i veteranëve dhe qytetarëve të dëgjohet në fazën përfundimtare të procesit.
“Njëkohësisht, e falënderuam Ministren dhe shtetin shqiptar për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm që po japin në këtë aspekt, duke vlerësuar rolin e Shqipërisë në mbështetje të çështjeve me rëndësi kombëtare”, thuhet në njoftim.