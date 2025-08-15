Takimi me Memli Krasniqin, Lladrovci: Më kërkoi të lë pozitën për një anëtar të ri të PDK-së, pa sqarim
Kryetari aktual i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka reaguar sërish pas vendimit të kryesisë së PDK-së për ta përjashtuar nga lista e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Lladrovci në Teve1 njoftoi se folur për subjektin e tij politik “Për Drenasin Kampion me Ramiz Lladrovcin”, i cili do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Ai…
Lajme
Kryetari aktual i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka reaguar sërish pas vendimit të kryesisë së PDK-së për ta përjashtuar nga lista e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Lladrovci në Teve1 njoftoi se folur për subjektin e tij politik “Për Drenasin Kampion me Ramiz Lladrovcin”, i cili do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale.
Ai ka treguar se ka pasur një takim me kryetarin e PDK-së para dy muajve, ku sipas tij i është kërkuar të lërë pozitën për një anëtar të ri të partisë, pa një sqarim të qartë.
“Unë e kom pas një takim me të para dy muajve dhe më ka kërkuar që të lë pozitën për një anëtar të ri të Partisë Demokratike, pa një sqarim. Edhe kur kam kërkuar, PDK-ja në të gjitha etapat i ka kandiduar gjithmonë kryetarët e zgjedhur që kanë qeverisur, i ka rikandiduar, dhe ka thënë jo – duhet se ju keni kërku vetëm dy mandate dhe gjëra të tjera. Na e kemi parë edhe udhëzimin dhe vendimin që nxirret nga rregullorja e kryesisë, por që nuk lejon anëtarët të vendosin në mënyrë demokratike për kryetarin e qytetit”, tha Lladrovci.
Ai gjithashtu ka sqaruar arsyet e krijimit të subjektit të tij dhe zgjedhjen e emrit.
“Unë edhe emrin e subjektit e kam lënë ashtu siç është kërkuar nga qytetarët. Nuk jam dakord që qytetarët të lihen në dorën e dikujt i cili nuk ka qeverisur dhe është vegël i dikujt tjetër”, shtoi Lladrovci.