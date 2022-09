Takimi me Kurtin, Kryesindikalistja evropiane: Ne e mbështesim SBASHK-un në kërkesat e tij Drejtoresha e përgjithshme e Komitetit Evropian të Sindikatave për Arsim, Susan Flocken, nuk ka arritur që të gjejë një zgjidhje për t’i dhënë fund grevës në sektorin e arsimit në Kosovë. Flocken, së bashku me përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar për Shkencë dhe Kulturë (SBASHK), u takua më 21 korrik me kryeministrin e Kosovës, Albin…