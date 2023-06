Takimi me Escobarin dhe Lajçakun: Kurti jep medalje në stadium

Ndonëse të gjithë po prisnin fillimin e takimit të kryeministrit Albin Kurti me emisarin amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar dhe atë të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, i paralajmëruar për në ora 20:00, shefi i ekzekutivit është parë në stadiumin “Fadil Vokrri” duke ndarë medalje për fituesin e Kupës së Kosovës.

Prishtina është shpallur skuadra fituese e Kupës së Kosovës në futboll për edicionin 2022/23.

Ata mposhtën Gjilanin me rezultat 2-0 në finalen që u zhvillua në Prishtinë, duke e fituar këtë trofe për herë të tetë në histori të klubit.

Përpos Kurtit, në ceremoninë e ndarjes së trofeut mori pjesë edhe zëvendësministrja e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, Daulina Osmani, si dhe ministri i Shëndetësisë, Arbën Vitia.

Me siguri, pas ndeshjes, tashmë kryeministrin Kurti e presin tema të nxehta me të dy emisarët të cilët kanë mbërritur në Prishtinë me qëllim për të gjetur zgjidhje për situatën e tensionuar në veri të vendit.