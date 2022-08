Takimi me Escobar dhe Lajçak, Kurti: Reciprociteti është për marrëdhënie paqësore Kryeministri Albin Kurti është takuar sonte me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe atë të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Pas takimit Kurti tha për Kanal 10 se ky ishte një takim përgatitor për çështjet që do të diskutohen nesër. “Mirë shkoi takimi, ishte takim përgatitor se çka zhvillohet nesër. Janë dy…