Takimi lamtumirës me Konjufcën, Orav: BE qëndron përkrah jush

Ambasadori i BE-së në Kosovë, ka takuar zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjufcën, Në këtë takim lamtumirës, ata të dy kanë diskutuar për rëndësinë e strukturës së fortë të koordinimit të Kosovës për çështjet që lidhen me integrimin në BE, si Plani i Rritjes, Procesi i Berlinit si dhe mbështetjen e…

Lajme

17/03/2026 17:18

Ambasadori i BE-së në Kosovë, ka takuar zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjufcën,

Në këtë takim lamtumirës, ata të dy kanë diskutuar për rëndësinë e strukturës së fortë të koordinimit të Kosovës për çështjet që lidhen me integrimin në BE, si Plani i Rritjes, Procesi i Berlinit si dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, ndër tema të tjera.

“BE-ja qëndron përkrah jush,” theksoi Orav. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Lajme të fundit

Shtesa e përvojës: Si u shkelën të drejtat...

Berisha: Heqja e masave të BE-së për Kosovën,...

Time Kadriajaj: Kurti tha se e çliroi Mitrovicën,...

Policia publikon foton e të dyshuarit për mashtrim,...