Takimi i parë në Bruksel i Komisionit të Përbashkët për të pagjeturit do të mbahet me 15 janar, Hoti jep detaje Takimi i parë inaugurues i Komisionit të Përbashkët për çështjen e të pagjeturve të luftës, me pjesëmarrjen e emisarit special të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak do të mbahet me 15 janar 2025. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Andin Hoti ka njoftuar se Halil Cenaj është caktuar si përfaqësues Delegacionit të…