Takimi i Kurtit me Policinë: Zeqiri i Sindikatës thotë se nuk është caktuar ende data Gjatë javës së kaluar është raportuar se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të zhvillojë një takim me Policinë e Kosovës. Por ky takim nuk dihet se kur do të mbahet. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, është shprehur se ende nuk ka një ditë të caktuar për takimin me kryeministrin Albin…