Takimi i Kallas me KGjK-në, Zogaj: Vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme

Gjyqtarët dhe prokurorët serbë që dhanë dorëheqje në veri të vendit në nëntor të vitit 2022, kanë qenë temë diskutimi në takimin mes Shefes së Diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, dhe përfaqësuesve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK).

Pavarësisht se kanë kaluar afro dy vite, këto dorëheqje ende nuk janë formalizuar në mënyrë ligjore.

Kryesuesi i KGjK-së, Albert Zogaj, në një intervistë për “Info Magazine” në Klan Kosova, tha se vizita e Kallasit ishte një mundësi e rëndësishme për të prezantuar qasjen e institucionit ndaj kësaj çështjeje.

“E konsiderojmë vizitë jashtëzakonisht të rëndësishme, ka pasur mundësi të njoftohet direkt me dinamikën dhe mënyrën se si ne e kemi trajtuar çështjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve që vijnë nga komuniteti serb, por njëkohësisht edhe të prokurorëve, për të cilën situatë ne kemi pasur sigurisht, po besoj qasjen më konstruktive të mundshme, serioze dhe me kujdesin e duhur jemi duke e hetuar çështjen, prandaj për neve ka qenë një mundësi jashtëzakonisht e mirë me njoftu nga afër se si po trajtohet në kuadër të Këshillit Gjyqësor kjo çështje”, deklaroi Zogaj.