Takimi i djeshëm me Vjosa Osmanin, Rama: Me presidenten kemi raport miqësor e komunikojmë Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, janë takuar mbrëmë në Ulqin, me rastin e hapjes së sezonit kryesor turistik. Rama është pyetur sot nëse ka pasur rastin që të flasë me Osmanin lidhur me zhvillimet në veri të vendit, por që ka thënë se s’kanë folur për këtë temë. Me…