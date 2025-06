Takimi i djeshëm me Kurtin, Hamza: Nuk e kemi bisedu fare temën e koalicioneve Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut, Bedri Hamza, ka mohuar kategorikisht se në takimin e djeshëm me Kryeministrin Albin Kurti është diskutuar për koalicione. I ftuar në emisionin Debat Plus, Hamza theksoi se biseda me Kurtin është përqendruar ekskluzivisht në projektet që kanë rëndësi për qytetin e Mitrovicës, si për pjesën jugore ashtu edhe…