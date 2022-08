Takimet e “nxehta” me QUINT-in dhe SHBA-në pas situatës në veri, ambasadori gjerman tregon çka bisedoi me presidenten Osmani

Për këtë është deklaruar edhe vetë ambasadori gjerman përmes një postimi në Twitter, ku ka njoftuar se pjesë e diskutimit ka qenë zhvillimet aktuale në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Ai shton se vendimet e qeverisë për reciprocitet për dokumentet dhe targat janë legjitime dhe në përputhje me marrëveshjet e Brukselit.

“Është mirë të takohem sot me Vjosa Osmanin dhe të diskutojmë zhvillimet aktuale duke përfshirë vendimin për shtyrjen e zbatimit të vendimeve për targat dhe dokumentet hyrëse-dalëse për 1 shtator në koordinim me SHBA-në BE. Theksova se vendimet janë legjitime/plotësisht në përputhje me marrëveshjet BXL”, ka thënë Rohde./Lajmi.net/

Good to meet @VjosaOsmaniPRKS today and discuss current developments incl. decision to postpone implementation of decisions on license plates and entry-exit docs to 1 Sept in coordination with 🇺🇸/🇪🇺. I underlined that decisions are legitimate/fully compliant with BXL agreements. pic.twitter.com/pTceSmc6GU

