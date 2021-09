Takime interesante në Art Motion Superligë

Sonte do të sfidohen Trepça me Golden Eagle Yllin, një përballje që pritet e paparashikueshme.

Këto dy skuadra u takuan edhe në gjysmëfinale të Superkupës, ku fituan mitrovicasit. Të dy skuadrat do të tentojnë të nisin Kampionatin me fitore, në një edicion interesant që pritet të jetë i barabartë, ashtu si edicionin e kaluar.

Prizreni 16, që fitoi Superkupën do të përballet me Rahovecin. Prizrenasit edicionin e kaluar garat e rregullta i përfunduan në pozitë e parë dhe këtë sukses do të mundohen të realizojnë edhe këtë vit, kurse Vreshtarët hynë me synime të mëdha, pasi nuk arritën të fitojnë trofe edicionin e kaluar.

Xhiroja e parë përmbyllet me ndeshjen Peja-Bashkimi, që zhvillohet të enjten, kurse Sigal Prishtina të martën mundi bindshëm Dritën 124:56.

XHIROJA I

Drita – Sigal Prishtina 56:124

E mërkurë

17:00 Trepça – Golden Eagle Ylli

19:00 Prizreni 16 – Rahoveci

E enjte

19:00 Peja – Bashkimi