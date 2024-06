Takim i radhës BE-Ballkan Perëndimor më 24 qershor: Kosova pritet të përfaqësohet nga ministrja e Jashtme Takimi i ri ministror i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor do të mbahet të hënën në Luksemburg, në margjinat e Këshillit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian (BE). “Pas bisedimeve të brendshme brenda Këshillit të Punëve të Jashtme, ministrave të vendeve anëtare të BE-së do t’u bashkohen edhe partnerët nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia…