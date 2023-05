“Take it easy Skenderbeg” – Fisnik Ismaili kritikon aktivistët pa kreativitet të VV-së Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës dhe eksperti i marketingut, Fisnik Ismaili ka qenë i ftuari i radhës në lajmi.net. Mes shumë çështjesh, ai ka kujtuar edhe kundërshtimet e famshme me ish-kreun e legjislativit, Kadri Veselin. Madje, ai hodhi kritika ndaj aktivistëve të VV-së, sepse sipas tij, me vjet e kanë urryer Veselin, ndërsa ngacmojnë Ismailin…