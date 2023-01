Tajani: E ardhmja e Evropës qëndron në Ballkan, të forcohet ekonomia për të garantuar paqen

Zëvendës Kryeministër dhe Ministër i Punëve të Jashtme i Republikës Italiane, Antonio Tajani ka thënë se fati i Evropës muajt e fundit po luhet në mënyrë dramatike rreth Ukrainës, por e ardhmja e kontinentit tonë është e lidhur edhe me atë që do të ndodhë në Ballkanin Perëndimor.

Tajani ka theksuar se stabilizimi përfundimtar i Ballkanit Perëndimor kalon përmes lidhjes së tij të fortë me Bashkimin Evropian dhe vlerat e tij.

“Me një plan prej 30 miliardë eurosh për rritjen ekonomike dhe investimet në Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian synon të zhvillojë dhe modernizojë infrastrukturën dhe rrjetet rajonale, të nxisë tranzicionin e gjelbër dhe digjital, të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrjen rinore”, ka shkruar ai.

Deklarata e plotë e Antonio Tajani:

Historia na mëson rëndësinë strategjike që ka ky rajon për sigurinë tonë. Dhe dinamikat ndërkombëtare që po shohim e theksojnë rëndësinë gjeopolitike të Ballkanit Perëndimor për të gjithë Evropën, veçanërisht për vendet fqinje si Italia.

Që ditën e parë të mandatit tim kam punuar për të rifilluar aksionin diplomatik italian përtej Adriatikut. Për Italinë, Ballkani përfaqëson një fat të pashmangshëm. Historia jonë, kultura jonë, ekonomia jonë na lidhin me këtë hapësirë në mënyrë të pandashme, me shekuj të tërë. Jemi të vetëdijshëm se sfidat me të cilat duhet të përballemi, nga kriza energjetike deri te lufta kundër flukseve të parregullta të migrimit, kërkojnë qasje dhe zgjidhje të përbashkëta. Të synosh forcimin e partneritetit midis Italisë dhe Ballkanit Perëndimor do të thotë të investosh në të ardhmen tonë.

Stabilizimi përfundimtar i Ballkanit Perëndimor kalon përmes lidhjes së tij të fortë me Bashkimin Evropian dhe vlerat e tij. Italia është plotësisht e bindur për këtë dhe qëndron në ballë të kësaj në Bruksel për të siguruar zhvillime konkrete në këtë drejtim. Zgjerimi duhet të favorizojë edhe një herë në mënyrë dinamike agjendën e reformave të vendeve të rajonit. Ne kemi arritur tashmë një rezultat të rëndësishëm në Këshillin Evropian në dhjetor ku, falë rolit aktiv të Italisë, Bosnje-Hercegovinës iu dha statusi i vendit kandidat për në BE.

Por hapi tjetër është përshpejtimi i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Dhe për ta bërë këtë, ne duhet të mbështesim rritjen e tyre socio-ekonomike.

Në planin ekonomik, zhvendosja e zinxhirit të vlerave e shkaktuar nga pandemia COVID hap mundësi të konsiderueshme për bizneset. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, në gjysmën e parë të 2022 ekonomia e rajonit shënoi rritje të fuqishme, përtej pritshmërive, e nxitur nga konsumi privat dhe investimet. Me një rritje të GDP-së prej +3.4%, performanca e Ballkanit ishte më e lartë se ajo e zonës së euros (+2.5).

Me një plan prej 30 miliardë eurosh për rritjen ekonomike dhe investimet në Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian synon të zhvillojë dhe modernizojë infrastrukturën dhe rrjetet rajonale, të nxisë tranzicionin e gjelbër dhe digjital, të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe sipërmarrjen rinore.

Kompanitë tona kanë të gjitha kredencialet për të luajtur këtë lojë si protagoniste. Nga shërbimet financiare te mekanika, nga sektori i automobilave në sektorin e energjisë, kompanitë tona tashmë kontribuojnë ndjeshëm në rritjen ekonomike dhe punësimin në rajon. Kjo prani tani duhet të rinovohet dhe thellohet.

Bizneset do të mund të llogarisin në mbështetjen e plotë të Qeverisë dhe institucioneve. Pikërisht për këtë arsye kam vendosur të organizoj një konferencë kombëtare në Trieste, më 24 janar, me fokus partneritetin mes Italisë dhe Ballkanit. Qëllimi është të ndajmë objektivat dhe mjetet operative që do të vihen në dispozicion të operatorëve tanë, duke shfrytëzuar në maksimum mundësitë konkrete që bashkëpunimi me këto Vende mund t’i ofrojë sistemit italian.

Takimi në Trieste do të jetë një mundësi për diskutim dhe dialog midis Qeverisë dhe realiteteve prodhuese kombëtare, për të zhvilluar së bashku një strategji organike, ambicioze dhe me shtrirje të gjerë. Le të fillojmë nga Trieste dhe Friuli Venezia Giulia, një territor që ka qenë gjithmonë një urë lidhëse midis Italisë dhe botës danubo-ballkanike dhe e aftë të vendoset në tregjet ndërkombëtare falë vizionit dhe frymës inovative të realitetit të saj biznesor.

Konferenca e 24 janarit do të jetë vetëm një pikënisje. Vazhdimi i parë i menjëhershëm operacional është planifikuar për në mars në Beograd, me organizimin e Forumit të Biznesit Itali-Serbi, i cili do të pasohet nga një ngjarje e nivelit të lartë politik në Romë me partnerët tanë rajonalë dhe organizimi i një konference mbi Korridorin VIII. Rritja e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor ndihmon të gjithë Evropën, por mbi të gjitha ndihmon paqen në Evropë.