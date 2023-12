Tahiri: Zhvillimi më i mirë dhe më i mrekullueshëm ne 2024 do të ishte largimi i kësaj qeverie

Shefi i grupit parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri gjatë ditës së sotme ka mbajtur një konferencë për media.

Në këtë konferencë Tahiri ka theksuar rolin e AAK-së në këtë vit, por njëkohësisht edhe dështimet të cilat ndodhën gjatë këtij viti.

‘’Viti 2023 do të mbahet në mend si vit i cili e varfëroi secilin qytetar të Kosovës, pa dallim. Vit i cili e ngriti pasigurinë në vend, që nga aspekti social e deri tek ai i sigurisë. Ishte vit i eksperimentimit të shumicës së ministrave dhe dikasterëve që udhëheqin, duke e e kthyer Kosovën ndër vendet e para në listë për rezultatin më të dobët në PISA, në vendin me pagat më të ulëta në sektorin publik në rajon, në mos shpenzimin respektivisht investimin e jo më shumë se një miliardë euro në projekte kapitale dhe me dështim të plotë në politiken e Jashtme dhe subjektivitetin e Kosovës’’, ka thënë Tahiri.

Sipas Tahirit, 2023-ta është vit i humbur për Kosovën dhe se zhvillimi më i mirë dhe më i mrekullueshëm ne 2024 do të ishte largimi i kësaj qeverie dhe ndalja e dëmit që i bëhet Kosovës./Lajmi.net/