Tahiri: Von der Leyen i tregoi Kurtit se është kryeministër ilegal, e takoi si deputet
Ish-kryenegociatorja Edita Tahiri ka reaguar pas takimeve që presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, zhvilloi në Kosovë.
Tahiri ka thënë se Von der Leyen i ka treguar Albin Kurtit se është “kryeministër ilegal”, pasi sipas saj, e ka takuar atë në cilësinë e deputetit.
Sipas saj, presidentja Vjosa Osmani “jo vetëm që foli, por edhe pranoi” se Kosova është dëmtuar për gati një vit për shkak të mungesës së institucioneve qeverisëse.
“Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i tregoi Kurtit se eshte kryeminister ilegal, e takoi si deputet – ndersa Osmanin e beri jo vetem te flase por edhe te pranoj se vendi eshte demtuar gati nje vjet pa institucione qeverisese”.