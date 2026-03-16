Tahiri viziton Thaçin dhe Veselin në Hagë: Qëndrimi i tyre mbetet i pathyeshëm
Deputeti i PDK-së, Arian Tahiri ka vizituar në Hagë ish-presidentin Hashim Thaçi si dhe ish-kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli. Përmes një postimi në Facebook, Tahiri tha se hyrja në në ambientet e paraburgimit në Hagë ishte një moment i rëndë dhe plot emocione.
Përmes një postimi në Facebook, Tahiri tha se hyrja në në ambientet e paraburgimit në Hagë ishte një moment i rëndë dhe plot emocione.
“Çdo hap drejt atij takimi të kujton sakrificën dhe historinë që këta burra mbartin. Pata nderin të takoj Presidentin Hashim Thaçi dhe Kryetarin Kadri Veseli, dy figura që në momentet më të vështira qëndruan në ballë të rrugëtimit tonë për liri. T’i shohësh sot prapa mureve të burgut, larg familjeve dhe vendit për të cilin sakrifikuan gjithçka, të prek thellë në shpirt”, ka shkruar ai.
Megjithatë, sipas Tahirit, edhe në këto rrethana qëndrimi, dinjiteti dhe besimi i ish-krerëve të UÇK-së në të vërtetën mbetet i pathyeshëm.
“Historia e Kosovës është e lidhur ngushtë me sakrificën e tyre dhe të shumë të tjerëve. Me respekt të veçantë kujtoj edhe Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, të cilët po ashtu po përballen me këtë padrejtësi larg familjeve dhe atdheut. Kosova nuk harron. E vërteta dhe drejtësia do të dalin në dritë”, shkroi ai.