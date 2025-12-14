Tahiri: Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi, bashkë me ta do ta çojmë përpara Kosovën
Kandidati për deputet i PDK-së, Abelard Tahiri ka shkruar për veteranët e UÇK-së.
Ai ka thënë se bashkë me veteranët e UÇK-së do ta çojmë përpara Kosovën, shkruan lajmi.net.
“Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi. Janë ata që u ngritën në kohën më të vështirë, që sakrifikuan gjithçka dhe që na sollën lirinë. Për ta, respekti është i përjetshëm”, ka shkruar Tahiri në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: