Tahiri: Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi, bashkë me ta do ta çojmë përpara Kosovën

Kandidati për deputet i PDK-së, Abelard Tahiri ka shkruar për veteranët e UÇK-së. Ai ka thënë se bashkë me veteranët e UÇK-së do ta çojmë përpara Kosovën, shkruan lajmi.net. “Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi. Janë ata që u ngritën në kohën më të vështirë, që sakrifikuan gjithçka…

14/12/2025 19:15

Kandidati për deputet i PDK-së, Abelard Tahiri ka shkruar për veteranët e UÇK-së.

Ai ka thënë se bashkë me veteranët e UÇK-së do ta çojmë përpara Kosovën, shkruan lajmi.net.

“Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë heronjtë e vërtetë të këtij vendi. Janë ata që u ngritën në kohën më të vështirë, që sakrifikuan gjithçka dhe që na sollën lirinë. Për ta, respekti është i përjetshëm”, ka shkruar Tahiri në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

