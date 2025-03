Tahiri: U befasova nga disa deklarata të Limajt pas zgjedhjeve, ne u bashkuam kundër keqqeverisjes Kurti

Zyrtari i AAK-së, Besnik Tahiri ka thënë se është befasuar nga disa deklarata të kreut të NISMA-s, Fatmir Limaj, pas zgjedhjeve.

Tahiri ka thënë se në fillim kishte qenë kundër një koalicioni me NISMA-n, por thotë se më pas e menduan bashkimin si një front kundër keqeversijes së Kurtit për katër vite.

“Befasia ime kanë qenë disa deklarata të kreytarit Limaj pas zgjedhjeve.Ne jemi bashkuar me një qëllim. Fillimisht Bilallit i kam treguar, që një kohë kam qenë kundër me u bo me NISMA-n, por më pas e kam mëndu që duhet me u bo front për me i dalë në ballë kësaj Qeverie, sepse kjo Qeveri e ka pru Kosovën në gjendjen më të keqe tmundshme”, ka thënë Tahiri për T7.

Kreu i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka qenë i pari lider politik që pas zgjedhjeve kishte shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar edhe me Lëvizjen Vetëvendosje për krijimin e institucioneve.