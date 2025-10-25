Tahiri thotë se ka ftuar LDK-në për bashkëpunim pret përgjigje pozitive
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Arian Tahiri, ka duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që shpreson në konkretizim pozitiv. “Unë i njoh kryetarët e secilit subjekt politik në Mitrovicë. I kam ftuar përfaqësuesit e LDK-së, kryetarin, dhe të subjekteve tjera më të vogla që…
Lajme
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Arian Tahiri, ka duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, që shpreson në konkretizim pozitiv.
“Unë i njoh kryetarët e secilit subjekt politik në Mitrovicë. I kam ftuar përfaqësuesit e LDK-së, kryetarin, dhe të subjekteve tjera më të vogla që të bëhemi bashkë dhe të vazhdojmë qëllimin tonë. Janë komunikime shumë pozitive dhe pres në ditët në vazhdim të konkretizohen”, tha Tahiri në emisionin “Jehona Politike” në Klan Kosova.
Me 9 nëntor, Tahiri në balotazh do të përballet me Faton Pecin e VV-së.