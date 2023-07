Tahiri: Testi i arritshmërisë dhe i Maturës po kthehen në teste të marrëzisë

Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar ndaj mbatjes së Testit të Arritshmërisë dhe atij të Maturës që është mbajtur këtë muaj.

Ai ka thënë se Testi i arritshmërisë po kthehet në test të marrëzisë.

Po ashtu Tahiri ka bërë të ditur se nga e sot, Zyra e Grupit Parlamentar të AAK-së është e hapur për çfarëdo komunikimi me prindër, të cilët janë të pakënaqur dhe kanë evidencë për manipulime, keqmenaxhim dhe padrejtësi që u janë bërë nxënësve.

Reagimi i Plotë i Besnik Tahirit:

Testi i arritshmërisë po kthehet në test të marrëzisë!

Dje ka përfunduar Testi i Arritshmërisë dhe Maturës, një proces i mbikëqyrur nga MAShT në mënyrë joprofesionale dhe kaotike, marrëzi.

Pse?

– Për muaj me radhë, nuk pati asnjë informim nga MAShT, se cila është rëndësia e Testit të arritshmërisë dhe maturës, sikurse nuk kishte as informim as sensibilizim zero. Gjithëçka rutinë.

– Përgjatë gjithë kohës nuk pati asnjë debat rreth asaj se si mund të përgatiteshin më mirë nxënësit, dhe çfarë mund të bënin mësimdhënësit dhe prindërit në këtë drejtim. Pra as informim as përfshirje, sikur dështimi dhe mos arritshmëria e nxënësve të ishte qëllim.

Është e papranushme tendenca e MASHT-it për të shpërndarë përgjegjësinë, ku s’i kursyen as nxënësit, për një proces për të cilin nuk siguroi as menaxhim, as mbikqyrje, as informim, as cilësi. Në fakt, nxënësit janë viktima të një menaxhimi të dobet.

Grupi ynë parlamentar, po pret rrezultatet, dhe deri atëherë do t’i bëjë disa veprime:

Nga e sot, Zyra e Grupit Parlamentar është e hapur për çfarëdo komunikimi me prindër, të cilët janë të pakënaqur dhe kanë evidencë për manipulime, keqmenaxhim dhe padrejtësi që u janë bërë nxënësve.

Po ashtu, ankesat mund të drejtohen në emailin tonë: [email protected] ose telefon: 03820010115.

Pas daljes së rezultateve dhe me evidentimin e menaxhimit të keq, do të bëjmë dy veprime: