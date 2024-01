Tahiri: Sulmet e Qeverisë ndaj sistemit të drejtësisë, ikje nga përgjegjësia për varfërimin e madh

Deputeti i AAK-së, Besnik Tahiri ka thënë se sulmet e Qeverisë ndaj sistemit të drejtësisë, SBAShK-ut e diskutimi se kur do të mbahen zgjedhjet, janë ikje nga problemet reale.

Sipas tij, kësisoj Qeveria po tenton të ikë nga përgjegjësia për varfërimin e madh që po i bëhet qytetarit dhe të dobësimit të Kosovës.

“Krejt këto sulme kanë qëllim që në publik mos të flitet për ngritjen e çmimeve, çmimin e lartë të rrymës, pagat e ulëta, pensionet e ulëta, bllokimin e investimeve e kapitale, ikjen e rinisë e shumë tema tjera”.

“Pyetjet që duhet t’i bëhen Qeverisë janë: kur do ta ulni çmimin e energjisë? kur do t’i rrisni pagat e pensionet? Kur do të përfundojnë rrugët Prishtinë-Podujevë, Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Gjakovë, Prishtinë-Mitrovicë dhe pse e ndalët Autostradën e Dukagjinit?”, ka pyetur Tahiri.