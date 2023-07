​Tahiri: Sot po fillon një etapë e re e bashkëpunimit të LVV-së me Milan Radojiçiqin

Shefi i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se sot po fillon një e etapë e re e bashkëpunimit të Lëvizjes Vetëvendosje me kriminelin Milan Radojiçiq, i cili është edhe nënkryetar i Listës Serbe.

Tahiri reagoi në Kuvendin e Kosovës, pas publikimit në medie të disa përgjimeve mes shefes së Grupit Parlamentar të LVV-së, Mimoza Kusari-Lila me anëtarin e Listës Serbe, Slavko Simiq.

“I bëjë thirrje Prokurorisë së Shtetit që të ndërmarrë hapa në raport me të gjithë ata njerëz që janë në komunikim me njerëz që janë ndjekje nga Prokuroria e Shtetit dhe listën e zezë të ShBA-së. Sot me gjasë po fillon një etapë e re e bashkëpunimit të Lëvizjes Vetëvendosje me Milan Radojçiq”, tha ai.