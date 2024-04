Tahiri: Serbia po mban në mënyrë të paligjshme qytetarët tanë në pikat e saj ndërkufitare

“Serbia po mban në mënyrë të paligjshme për orë të tëra qindra qytetarë tanë në pikat e saj ndërkufitare”.

“Situata shëndetësore e fëmijëve dhe grave në këta autobusë është duke u përkeqësuar. Kjo çmenduri duhet të ndalet tani”, ka shkruar Tahiri në platformën X.

In a desperate reaction against Kosovo’s achievement in the membership in the @coe, Serbia is unlawfully holding for hours hundred of our citizens in its cross-border points.

The health situation of kids and women in these buses is getting worst.

This madness should stop, now. pic.twitter.com/lLdSWCatWX

— Besnik Tahiri (@besnik_tahiri) April 17, 2024