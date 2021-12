Tahiri: Serbët në veri po marrin frymë lirshëm pasi Veselinoviqi dhe Radoiçiqi u shpallën non grata

“Shpallja ‘persona non grata’ nga SHBA të dy personave famëkeq Veselinoviq e Radojçiq do të bëjë që qytetarët tanë serbë në veri të Kosovës të marrin frymë më lirshëm. Pushteti i tyre joformal i lidhur me Vuçiqin që ka mbajtur peng veriun do zhbëhet!”, ka shkruar Tahiri në rrjetin social Facebook.