Tahiri: Reforma e parë nga Kurti nuk është për pandeminë, ekonominë ose shëndetësinë por për zgjedhje

“Nuk e kam pritur të ndodh që iniciativa e parë e këtij Kryeministri nuk është as për pandeminë, ekonominë e as për shëndetësinë por për zgjedhjet. E kemi parë se i ka rregulluar vetes që ndalesën që e kishte në ligjin paraprak, tash në paragrafin e nenin e ri në zgjedhjet e reja që po përgatitet të na çoj mund ta kryesojë listën”, deklaroi Tahiri, transmeton lajmi.net.

“Kandidatja për presidente, një zonjë e tillë që pretendon të jetë presidente përkrah një iniciativë që nuk përkon me iniciativë demokratike. Ne do të përpiqemi që një gjë e tillë të mos ndodh. Ndryshimet e tilla do të duhej të ndodhin pas 5-6 muajsh diskutimesh”, shtoi ai.

“Vendi ynë ka nevojë për reforma zgjedhore por jo në formën cilën e keni filluar ju. Në çdo vend reforma të tilla nisen nga opozita dhe jo nga pushteti. Ajo që po bëni ju tani e çon vendin drejt një sisteni totalitar”, u shpreh Tahiri. /Lajmi.net/