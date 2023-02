Tahiri: Rasti i Martin Berishajt kryelajm në Slloveni – Osmani, Kurti e Gërvalla po e mbrojnë Shefi i Grupit Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri sërish i është kthyer rastit të ambasadorit Martin Berishaj, lidhur me pretendimet për “një aferë financiare që është përfshirë dhe tregtimin e energjisë me kompaninë GEN-I me seli në Beograd”. Tahiri në një postim në Facebook shkruan se mbrojtja që pushteti ia ka bërë…