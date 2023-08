Tahiri: Qeveria e Kosovës është në akord të plotë me kriminelin Radojçiq Shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë së Kosovës. Ai ka thënë se Qeveria e Kosovës është në akord të plotë me kriminelin Radojçiq. Më tutje ai është shprehur se qytetarët e Kosovës duhet ta dinë të vërtetën e këtij koordinimi dhe ne do angazhohemi që ta…