Tahiri: Qeveria e Albin Kurtit po i lë mbi 1,400 biznese pa rrymë, duke rrezikuar mbi 100 mijë familje në Kosovë
KEDS ka njoftuar se kanë nisur shkyçjen e rreth 450 bizneseve që nuk kanë lidhur marrëveshje me furnizues energjie të licencuar.
Në njoftimin e tyre thuhet se KEDS-i ligjërisht nuk do të mundë të lejojë vazhdimin e furnizimit me energji elektrike për ato kompani që nuk kanë arritur akoma marrëveshje me ndonjërin prej furnizuesve të licencuar nga ZRRE-ja.
E, për këtë ka reaguar edhe deputeti i PDK-së, Abelard Tahiri, duke e quajtur këtë si katastrofë ekonomike.
“Bizneset po mbyllen, punëtorët po mbesin pa punë! Ky nuk është dështim – është katastrofë kombëtare ekonomike”, ka shkruar ai,
Tutje, ai ka deklaruar se “Qeveria e Albin Kurtit po i lë mbi 1,400 biznese pa rrymë, duke rrezikuar mbi 100 mijë familje në Kosovë”.
“Kjo është tradhti ndaj ekonomisë dhe qytetarëve të vendit”.
Ndryshe, bizneset janë duke kundërshtuar daljen në treg të lirë energjetik, ata kanë kërkur një afat kohor për këtë tranzicion.