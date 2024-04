Tahiri pyet Zv.kryeministrin e Moldavisë “si do të votoni për Kosovën”, e tregon përgjigjen e tij Shefi i GP-së së AAK-së, Besnik Tahiri, e ka pyetur zv.kryeministrin e Moldavisë se si do të votojë ky shtet për anëtarësimin e Kosovës në KiE. Tahiri e ka publikuar edhe përgjigjen e zv.kryeministrit moldav, i cili ka thënë se janë të kënaqur që kanë raporte të mira politike me shtetin tonë dhe sa i…