Tahiri: Pushtetarët aktual s`kanë bërë asgjë për shtetin, tani po e dëmtojnë atë dhe aleancën me ShBA-në
Ata që bënë shumë për krijimin e shtetit po bëjnë sakrificë kombëtare në Gjykatë Speciale
Ish-zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiti, ka vlerësuar lartë kontributin e ish-krerëve të UÇK-së, të cilët po gjykohen në Hagë.
Ajo ka theksuar se ata që bënë shumë për krijimin e shtetit po bëjnë sakrificë kombëtare në Gjykatën Speciale.
Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar se pushtetarët aktual nuk kanë bërë asgjë bërë asgjë për shtetin.
“Ata qe bene shume per krijimin e shtetit po bejne sakrificen kombetare ne gjykaten speciale – tjeret qe nuk bene asgje po demtojne shtetin dhe aleancen me aleatin kryesor – cfare paradoksi – sdo ta kishim besuar sidomos ne qe ishim ne krye te shtetberjes..”, ka shkruar ajo.