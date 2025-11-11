Tahiri: Procesi zgjedhor në Mitrovicë është dëmtuar, fletëvotime me numra serikë të ndryshëm – fenomen i organizuar dhe shqetësues
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Arian Tahiri, ka thënë se ka shqetësime serioze për parregullsi në zgjedhjet e balotazhit të mbajtura më 9 nëntor.
Ai tha se në disa vendvotime janë gjetur fletëvotime me numra serikë që nuk përputhen me vendin ku janë hedhur, duke e cilësuar këtë si një fenomen “të organizuar dhe shumë shqetësues”.
Tahiri shtoi se janë evidentuar raste kur fletët që duhej të ishin në një klasë të caktuar përfundonin në vendvotime të tjera, madje kilometra larg nga qendra origjinale.
Sipas tij, këto parregullsi e kanë dëmtuar rëndë integritetin e procesit zgjedhor dhe kanë vënë në pikëpyetje besueshmërinë e rezultatit final.
“Ajo çka jemi duke parë në Mitrovicë, në qëndron e numrit të votave është një fenomen shumë shqetësuese, e pa parë më herët. Një nur i madh i fletëvotimeve janë hasur se kanë dallim tek numri serik, që është pjesa më e rëndësishme e fletëvotimit për integritetin e fletës. Pra ajo që është vota e qytetarit. Ka dhejtra raste, që numri serik nuk përputhen me vendin e votimit.
Secila flet e ka numrin serik, në bazë të klasë që është duke votu qytetari. Dhe patjetër duhet të jetë në atë kuti, në atë klasë. Ka raste që ato fleta që duhet të ishin në klasën 1, përfundojnë diku tjetër, në një shkollë tjetër, me kilometra larg. Si është e mundshme kjo?
Këtu është një organizim i përgjithshëm sepse është një fenom shumë i theksuar gjithandej qytetit të Mitrovicës. Të cilat e kanë dëmtuar procesin zgjedhor, e kanë dëmtuar integritetin e procesit zgjedhor. Dhe rrjedhimisht e kanë humbur besueshmërinë”, ka thënë Tahiri.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), në balotazhin e 9 nëntorit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Faton Peci, ka fituar me 53,47% të votave (17,837 vota), ndërsa Arian Tahiri nga PDK ka marrë 46,53% (15,522 vota).