Tahiri për takimin e Kurtit e Osmanit me Blinken: Ka rëndësi strategjike për Kosovën Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri, e ka vlerësuar shumë pozitivisht takimin që mbrëmë kryeministri Kurti dhe presidentja Osmani kanë zhvilluar me sekretarin amerikan të shtetit, Antony Blinken. Me anë të një postimi në Twitter, Tahiri ka thënë se ky takim ka një rëndësi të madhe strategjike për Kosovën, shkruan lajmi.net. Ajo tutje ka shtuar se aleanca e…