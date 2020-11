Tahiri për Listën Serbe: Siç ka hyrë në koalicion edhe mund të dalë

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Tahiri gjatë një konference për media pas takimit me Shoqatën e Gastronomëve ka folur edhe për Listën Serbe.

Tahiri ka thënë se kjo parti nuk ka pasur asnjë komunikim me të apo me kryeministrin Avdullah Hoti, lidhur me largimin e tyre. Derisa shton se këto paralajmërime janë kryesisht në diskursin publik por nuk ka diçka zyrtare.

“Qeveria është duke e bërë punën e vet, ndërsa vendimi i partive politike gjithmonë është vendimi tyre, ashtu siç kanë hyrë munden edhe me dalë por nuk di që ka ndonjë arsye. Nuk ka pasur ndonjë komunikim me qeverinë dhe përderisa nuk ka pas nuk mundem me komentu ma shumë”, ka thënë ai. /Lajmi.net/