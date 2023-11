Tahiri për Kurtin: S’ka luftu kurrë për liri e pavarësi, s’e kupton sakrificën Ish-kryenegociatorja e Kosovës Edita Tahiri e ka cilësuar kryeministrin Albin Kurti si ta pasinqertë në raport me popullin sa i përket çështjes së dialogut me Serbinë. Sipas saj, kryeministri Kurti i ka mbajtur të fshehta të gjitha dokumentet që prej kur ka filluar të merret me dialogun. “Është fatkeqësi që Kurti prej krejt kohës që…